В ГД внесут законопроект, упрощающий процедуру присвоения "Ветерана труда" работникам ОПК

Депутаты предложили добавить новую норму, согласно которой работники ОПК, работавшие в период СВО, а также имеющие общую продолжительность работы не менее 15 лет в указанной сфере деятельности и трудовой стаж, учитываемый для назначения пенсии, признаются ветеранами труда

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от думской фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым вносит на рассмотрение палаты законопроект, упрощающий процедуру присвоения звания "Ветерана труда" работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работавшим на производстве во время проведения специальной военной операции (СВО). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующее нововведение предлагается внести в закон "О ветеранах". Так, в статье 7 депутаты предложили добавить новую норму, согласно которой работники ОПК, работавшие в период СВО, а также имеющие общую продолжительность работы (службы) не менее 15 лет в указанной сфере деятельности и трудовой стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин, признаются ветеранами труда.

Как напомнил в беседе с ТАСС Миронов, в настоящее время для получения этого звания "они должны иметь трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также различные ведомственные награды, грамоты или благодарность за работу в конкретной отрасли". "Мы же предлагаем для предоставления этого звания сократить стаж для мужчин до 20 лет, а для женщин - до 15 лет. Вместо наличия различных наград, безусловным основанием для получения звания "Ветеран труда" должен стать сам факт работы на оборонно-промышленном предприятии во время проведения СВО в течение как минимум года", - добавил парламентарий.

По мнению политика, необходимость принятия законопроекта обусловлена тем, что в условиях проведения СВО важную роль для достижения победы играют не только бойцы на передовой, но и работники тыла, которые своим самоотверженным трудом поддерживают фронт. "По действующему закону все участники боевых действий получают соответствующий статус и льготы. На наш взгляд, труженики "оборонки" тоже заслуживают право на особый статус и льготы", - резюмировал Миронов.