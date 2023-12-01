Камчатка помогла подшефным населенным пунктам ДНР подготовиться к зиме

В частности, в Светлодарске глава Камчатского края Владимир Солодов посетил котельную, в восстановлении которой участвовал регион

ТАСС, 1 декабря. Камчатский край оказал помощь подшефным территориям в Донецкой Народной Республике (ДНР) - городу Светлодарску и поселку городского типа Мироновскому - в подготовке к холодам. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Глава края Владимир Солодов находится в ДНР с рабочей поездкой. В Светлодарске глава региона в том числе посетил котельную, в восстановлении которой помогал регион, поставив все необходимое для подготовки к отопительному периоду.

"Всего было доставлено 28 наименований расходных материалов и оборудования. <...> Благодаря этому все многоквартирные дома в Светлодарске готовы к получению тепла", - говорится в сообщении.

Тепло дали в 22 дома и на 4 социальных объекта. Ведется постепенное подключение остальных зданий.

В Светлодарске губернатор также посетил соцобъекты, включая учебно-воспитательный центр, оценив их ремонт. В этом году сдаются первые два этажа центра, что позволит полностью разместить всех школьников. В 2024 году работы будут продолжены.

Камчатский край взял шефство над двумя населенными пунктами в ДНР - городом Светлодарском и поселком городского типа Мироновским. На территории населенных пунктов работает группа Камчатского края, проводится ремонт социальных объектов. Кроме того, регион на регулярной основе формирует и отправляет гуманитарную помощь для жителей подшефных территорий в ДНР, ведется и работа по организации поездок детей в оздоровительные лагеря.