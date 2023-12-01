В Берлине почтили память советских воинов в преддверии Дня Неизвестного Солдата

В церемонии возложения цветов и венков на советском воинском мемориале в Тиргартене приняли участие сотрудники дипмиссии РФ в Берлине во главе с послом Сергеем Нечаевым

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники дипмиссии РФ в Берлине во главе с послом Сергеем Нечаевым, а также представители германской общественности приняли участие в церемонии возложения цветов и венков на советском воинском мемориале в Тиргартене в преддверии отмечаемого 3 декабря Дня Неизвестного Солдата.

Как передает корреспондент ТАСС, участники мероприятия почтили память советских воинов, павших в кровопролитных боях на заключительном этапе Берлинской наступательной операции в апреле - мае 1945 года, а также всех граждан СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Памятник в Тиргартене - один из первых на немецкой земле, воздвигнутых в честь советских солдат. Скульптурная композиция была открыта в ноябре 1945 года на месте братской могилы, где покоится прах воинов, павших при штурме Берлина. Она была воздвигнута по проекту Льва Кербеля, разработанному совместно со скульптором Владимиром Цигалем и архитектором Николаем Сергиевским. Комплекс представляет собой вогнутый ряд колонн с крупной центральной колонной, на которой стоит бронзовая 8-метровая статуя советского воина. По обе стороны размещаются два танка Т-34 и два артиллерийских орудия. По разным данным, там захоронены останки от 2 тыс. до 2,5 тыс. воинов.

В ноябре 2014 года указом президента РФ Владимира Путина в России была установлена новая памятная дата - День Неизвестного Солдата. Дата 3 декабря была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного Солдата" и зажжен Вечный огонь. Инициатива установления даты принадлежит представителям общественных организаций и движений, занимающихся поисками останков погибших воинов и увековечиванием их памяти. До сих пор на территории России и за ее пределами остаются лежать непогребенные безвестные останки наших воинов, защищавших интересы Отечества.