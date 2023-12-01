В арктических населенных пунктах Якутии провели медобследование половины жителей

За 9 месяцев 2023 года в регионе также провели 18 тыс. телемедицинских консультаций

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Половина жителей отдаленных арктических населенных пунктов Якутии - 35 тыс. человек - за год прошли медицинское обследование у врачей мобильных бригад благодаря проекту по арктической медицине. Об этом на втором Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение - 2023" сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"С этого года мы поменяли подход, внедрили новую модель так называемой арктической медицины. В Якутске у нас создали мобильный центр, в котором работают 270 человек. Это мобильные бригады, которые постоянно ездят по труднодоступным нашим территориям. Имея высококлассную медицинскую аппаратуру на местах проводят осмотр населения. У нас на территории 1,6 млн кв. м в якутской Арктике живет всего лишь 70 тыс. человек. Благодаря этой системе мы за этот год охватили уже половину этого населения", - сказал он.

Николаев отметил, что в результате осмотров 20% заболеваний выявили впервые. За 9 первых месяцев года в регионе провели 18 тыс. телемедицинских консультаций.

Глава республики также отметил, что с начала реализации национального проекта "Здравоохранение" инфраструктуру региона удалось улучшить. При этом важно, что были созданы не только крупные медицинские центры в Якутске, но и 65 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Также в субъекте ведется строительство еще 14 объектов первичного звена здравоохранения.

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