В Свердловске ЛНР открылся обновленный молодежный центр

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, центр "оснащен современным оборудованием и готов принимать одновременно порядка 100 человек"

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Многофункциональный молодежный центр открылся в городе Свердловск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Это по-настоящему долгожданное событие для города - прежде учреждения такого уровня в Свердловске не было. Благодаря региону-шефу во Дворце культуры им. Я. М. Свердлова созданы условия для социализации, саморазвития и самореализации молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Молодежный центр оснащен современным оборудованием и готов принимать одновременно порядка 100 человек. Здесь можно раскрыть собственный потенциал и найти применение талантам в творческих студиях и мастерской, стать участником патриотического движения "Юнармия" и реализовывать социально значимые молодежные инициативы", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Специалисты из Красноярского края отремонтировали фасад ДК, обновили остекление, заменили инженерные коммуникации и технологическое оборудование, провели отделочные работы во внутренних помещениях общей площадью 600 кв. м.

Также в ДК открылась обновленная городская библиотека, где теперь установлена интерактивная панель, подключенная к национальному библиотечно-информационному фонду России.

"Красноярский край шефствует над Свердловском и Свердловским районом с 2022 года. За это время были отремонтированы свыше 100 объектов: жилые дома, школы, детские сады, больницы, учреждения культуры. Мы постоянно находимся на связи с коллегами. Уже составлен перечень объектов на перспективу", - приводятся в сообщении слова губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.