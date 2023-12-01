Путин поручил решить вопрос с токсичными отходами Ярославского сажевого завода

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что год назад представил доклад об угрозе чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за скопления токсичного "зеленого масла" на объекте

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил разобраться с ликвидацией токсичного "зеленого масла" (смесь нефтепродуктов) на территории бывшего Ярославского сажевого завода. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в регионе.

Он пояснил, что год назад представил доклад главе государства об угрозе чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за значительных скоплений опасных промышленных отходов на объекте.

"Дано указание главы государства, которым поручено принять меры по ликвидации указанного объекта накопленного вреда, в том числе [обеспечить] выделение федерального финансирования", - проинформировал Патрушев.

Секретарь Совбеза обратил внимание, что целый год решался вопрос с переводом земельных участков в собственность региона - это не позволяло включить объект в федеральный реестр и обеспечить финансированием в 2024 году.

"Также затягивается решение проблемы в отношении объекта "кислые гудроны", расположенного в Тутаевском районе, который до настоящего времени не включен в соответствующий федеральный проект. Вопросы обеспечения безопасности и здоровья населения всегда должны быть в приоритете, важно оперативно их решать", - подчеркнул он.

Ярославский сажевый завод был введен в эксплуатацию в 1933 году, он располагался в 100 м от уреза Волги в Ярославле. Сырье сажевого завода - смесь нефтепродуктов "зеленое масло" - хранилось в открытых земельных котлованах. Когда производство было прекращено и перенесено на новую площадку, котлованы засыпали грунтом. В результате нефтепродукты загрязняли землю и грунтовые воды.