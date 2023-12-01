В новых регионах началась подготовка к организации казачьих обществ

Помощник президента России Дмитрий Миронов напомнил, что в специальной военной операции приняло участие более 25 тыс. казаков с учетом ротации, в том числе 165 атаманов

АСТРАХАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Подготовка к организации казачьих обществ началась на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил помощник президента России Дмитрий Миронов в рамках выездного заседания Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества в Астрахани.

"Усиливается взаимодействие общероссийских организаций российского казачества вокруг задач специальной военной операции. Так, в специальной военной операции приняло участие более 25 тыс. казаков с учетом ротации, в том числе 165 атаманов. Начата подготовка к организации казачьих обществ в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях. Также утвержден план мероприятия по реализации стратегии российской политики в отношении российского казачества на следующие три года", - сказал Миронов.

На заседании Миронов вручил удостоверение новому атаману Всероссийского казачьего общества Виталию Кузнецову, ранее назначенному на должность президентом России.

"Специальная военная операция стала отправной точкой обновления российского казачества, придала серьезный импульс развитию, открыла новые возможности для казачества. В этом году впервые в Московском Кремле президент Российской Федерации наградил казаков - участников специальной военной операции", - добавил Миронов.

О казачестве

В 2021 году президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Целью госполитики в этой сфере в документе названа консолидация российского казачества, сохранение и использование его наследия и культуры, формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, участие в решении государственных задач в интересах национальной безопасности.