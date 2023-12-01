Записи новых выпусков должны пройти в декабре

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Первый канал вернет в эфир ток-шоу "Закрытый показ" с Александром Гордоном в роли ведущего. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

Ранее о том, что Первый канал возвращает в эфир "Закрытый показ", сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителя телеканала. В декабре должны пройти записи новых выпусков.

"Подтверждаем", - сообщили в пресс-службе.

"Закрытый показ" - ток-шоу с обсуждением кинофильмов. Программа выходит на Первом канале с 2005 года с перерывами, в ноябре 2021 года в эфир вышли последние выпуски.