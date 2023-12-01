На водоемах в Москве усилили контроль безопасности

Спасатели будут патрулировать акватории на судах на воздушной подушке, планируется задействовать свыше 20 единиц такой техники

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что на Москва-реке лед либо полностью отсутствует, либо его толщина достигает не больше 6 см. На внутренних водоемах толщина льда составляет от 5 до 15 см. Толщина льда на реке Десна и прудах на территории ТиНАО - 10-12 см.

"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов", - добавил он.

Бирюков сказал, что зимой спасатели будут патрулировать акватории на судах на воздушной подушке, планируется задействовать более 20 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со скоростью 50-80 км/ ч.