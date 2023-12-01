Росприроднадзор подготовит карту загрязнений реки Дон

В ведомстве сообщили об обследовании 230 км реки в общей сложности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор подготовит карту с координатами точек, где зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ по итогам оценки экологического состояния реки Дон. Об этом глава ведомства Светлана Радионова сообщила в Telegram-канале.

"Наша служба завершила уникальный проект по оценке экологического состояния Дона. В общей сложности обследовано 230 км реки. Итоги проведенной работы появятся в "Народной карте" с координатами точек, где зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ", - написала Радионова.

Она уточнила, что в ходе обследования инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия за семь месяцев провели 72 выездных мероприятия в 32 местах, наиболее подверженных загрязнению. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений отобрали более 15 тыс. проб воды и донных отложений.

"Сейчас мы ведем расчет сумм ущербов по семи компаниям-нарушителям. Загрязнители получат предостережения с требованием возместить причиненный реке вред и будут включены в план проверок на следующий год", - добавила Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, проект по оценке экосостояния водных объектов будет продолжен. Будут изучены поверхностные воды и донные отложения Иртыша, Волги, Оби, Ангары, а также побережья Цемесской бухты Черного моря и Каспийского моря в Дагестане.