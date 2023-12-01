СП сообщила, что в единственном в РФ колледже вертолетчиков уменьшилось число инструкторов

Учебное заведение также не обеспечивало ремонт собственных вертолетов и привлекало к летной подготовке курсантов сторонние организации

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Число пилотов-инструкторов в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации им. Ляпидевского, единственном учебном заведении в России по подготовке гражданских вертолетчиков, снизилось с 2020 года с девяти до двух, сообщается в бюллетене Счетной палаты РФ, посвященном развитию малой авиации. При этом учебное заведение не обеспечивало ремонт собственных вертолетов и привлекало к летной подготовке курсантов сторонние организации.

"При фактическом финансовом обеспечении летного колледжа в 2021 и 2022 годах в объемах, значительно превышающих установленные нормативы, УИ ГА (Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Бугаева, к которому относится колледж - прим. ТАСС) не обеспечены условия для организации учебного процесса силами и средствами летного колледжа. В период с 2020 по 2023 год фактическая численность летно-инструкторского состава летного колледжа снизилась с 9 до 2 человек", - говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

В бюллетене отмечается, что в 2022 году на финансирование колледжа направлено 1,27 млрд рублей. Это выше норматива финансового обеспечения на 540,9 млн рублей.

За 2021-2022 годы на летную подготовку курсантов в сторонних организациях было затрачено 1,41 млрд рублей. В Счетной палате подчеркнули, что один час полета в этом случае превышает стоимость летного часа на собственных вертолетах колледжа от 1,5 до 2,8 раза. В результате за два года неэффективно было израсходовано 303,4 млн рублей, по итогам 2023 года эта сумма может составить 175,2 млн рублей.

В ведомстве отметили, что при этом в 2022 году на закупку запчастей для вертолетов и их ремонта было направлено всего 118,4 млн рублей. По состоянию на 2020 год из пяти вертолетов первоначальной подготовки (три Bell и два AS) и восьми вертолетов выпускной подготовки (семь Ми-8Т и один Ми-171) в годном к эксплуатации состоянии находилось два вертолета первоначальной и три - выпускной подготовки. ТАСС пока не располагает комментарием колледжа.

О колледже

Омский летно-технический колледж гражданской авиации готовит специалистов по четырем авиационным специальностям: пилоты, авиационные механики, специалисты авиационного и радиоэлектронного оборудования. Единственное в России учебное заведение, которое осуществляет подготовку пилотов и бортмехаников вертолета Ми-8.