Роспотребнадзор опроверг информацию о прибывшем в Москву пассажире с лихорадкой денге

По данным ведомства, у пассажира действительно была повышена температура, но по результатам проведенного осмотра и лабораторных исследований у больного не выявили опасных инфекций

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Москве опроверг информацию, что в аэропорт Шереметьево из Шри-Ланки прибыл пассажир с симптомами лихорадки денге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с распространением в СМИ, в телеграм-канале информации о прибывшем в аэропорт Шереметьево из Шри-Ланки пассажира с признаками "крайне заразной лихорадки денге" управление Роспотребнадзора по г. Москве сообщает, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

У пассажира действительно была повышена температура, но по результатам проведенного осмотра и лабораторных исследований опасных инфекций у больного не были выявлены. Установлен диагноз - грипп АH3N2.

Роспотребнадзор рекомендует пассажирам рейса при появлении признаков острых респираторных заболеваний незамедлительно обратиться за медицинской помощью в медицинскую организацию и не заниматься самолечением.