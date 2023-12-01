В Коми расчистили критические участки рек Печоры, Вычегды и Сысолы

На некоторых отрезках работы были проведены впервые с советских времен и позволили обеспечить бесперебойное движение судов

СЫКТЫВКАР, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты углубили дно рек Печоры, Вычегды и Сысолы на их критических участках в Республике Коми в ходе федерального проекта "Внутренние водные пути России". На некоторых отрезках работы были проведены впервые с советских времен и позволили обеспечить бесперебойное движение судов по реке Печоре в Коми и соседний Ненецкий автономный округ, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"В целом за этот год со дна рек Республики Коми было поднято 640 тыс. куб. м грунта <…>. Ранее в период навигации у наших судов периодически возникали сложности с перевозкой грузов, поэтому я дал поручение организовать работы на критических участках рек Печоры, Вычегды и Сысолы", - сообщил глава Коми в своем видеообращении, оно размещено в его телеграм-канале.

Так, на реке Печоре на отрезке от Печоры до Нарьян-Мара поднято 586 тыс. куб. м грунта. Это позволило обеспечить бесперебойное движение судов и паромов по Печоре. При этом участок от села Ёрмица Усть-Цилемского района до райцентра, села Усть-Цильма, углубляли впервые за 20 лет. Проведены работы на реках Вычегда и Сысола. На устье реки Вычегды в местечке Лемью вывезено 32 тыс. куб. м речного грунта, на Сысоле до устья реки Вычегды вывезено более 19 тыс. куб. м.

В Сыктывкаре был заключен трехсторонний договор между муниципалитетом, организацией, проводящей дноуглубление, и предпринимателем, который получил право забрать изъятый речной грунт для собственных нужд. Такая практика применялась в советское время, и в 2020 году по просьбе многих регионов страны Минприроды России разрешило ее возобновить. Теперь муниципалитеты получили возможность снизить затраты на дноуглубление за счет использования добытого грунта, а стоимость речного песка ниже, чем при его добыче карьерным способом.

В селе Визинга Сысольского района завершен первый этап работ по расчистке и углублению русла реки Большая Визинга. Очищен участок в 900 метров, поднято более 34 тыс. куб. м грунта. К концу 2024 года будет расчищено еще почти 2 км реки, что позволит защитить дома от подтоплений во время весеннего половодья.

С 2025 года планируется приступить к расчистке русла реки Печоры в городе Печоре по нацпроекту "Экология". И с 2025 года регион также планирует участвовать в федеральном проекте по экологическому оздоровлению водных объектов страны, сообщила глава региона.