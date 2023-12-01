В Крыму сообщили о массовой фейковой рассылке в чатах

Советник главы республики Олег Крючков призвал жетеле к бдительности

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Жителей Республики Крым призвали доверять только сообщениям из официальных источников на фоне фиксирующихся массовых рассылок в чатах по выманиванию номеров банковских карт у родственниках военных и мобилизованных.

"Массовая атака ЦИПСо в чатах. Выманивают номера карт у родственников военных и мобилизованных. Будьте бдительны! Вся информация только на официальных сайтах и в государственных СМИ", - написал в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.