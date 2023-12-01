Институт биологии РАН приступит весной к восстановлению в Севастополе устричного хозяйства

Устриц для селекционной и племенной работы они намерены получить от дальневосточных коллег

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Ученые Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, базирующегося в Севастополе, намерены приступить к восстановлению племенного стада гигантской устрицы, утерянного во время шторма, весной 2024 года. Устриц для селекционной и племенной работы они намерены получить от дальневосточных коллег, сообщил ТАСС руководитель отдела аквакультуры и морской фармакологии, доктор биологических наук Виталий Рябушко.

"Мы продолжаем выполнять научную тему, один из разделов которой связан с разработкой технологии культивирования морских моллюсков. Весной мы планируем получить от коллег с Дальнего Востока устриц для того, чтобы с моллюсками можно было дальше производить племенную и селекционную работу. Восстановлением же фермы будет заниматься ее владелец", - сказал Рябушко.

По словам ученого, в инновационном питомнике института была получена молодь устриц для создания маточного стада, которая находилась на подращивании на пострадавшей от шторма устричной ферме. Во время шторма затонуло судно, обслуживающее ферму, а также погибли другие виды моллюсков.

"У нас там находились различные ценные виды моллюсков, которых мы использовали для научных экспериментов и которых можно в дальнейшем выращивать в Черном море - это морской гребешок, устрица, мидия, новый для моря вид моллюсков - анадара", - уточнил собеседник агентства.

По словам ученого, океанариумы Москвы и Владивостока также уже предложили помощь севастопольскому морскому аквариуму-музею в восстановлении живой коллекции, частично уничтоженной во время шторма.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.