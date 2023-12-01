Для работы в РФ в 2024 году привлекут почти на 32 тыс. иностранцев больше, чем в 2023

Речь идет об иностранных работниках, которые прибыли в Россию на основании визы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Практически 156 тыс. иностранцев планируется привлечь для работы в Россию в 2024 году, что почти на 32 тыс. больше, чем в 2023. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Речь идет об иностранных работниках, которые прибыли в Россию на основании визы. Привлекать их будут в соответствии с приоритетными специальностями. Потребность в них на 2024 год составит 155 тыс. 929 человек, в таком же размере утверждены и квоты приглашений на въезд и разрешений на работу. В 2023 году квота составила 123 тыс. 943 рабочих.

Среди востребованных специальностей - профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий - более 40 тыс. человек, рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и ремонтно-строительных работах - более 30 тыс. человек, операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики - более 22 тыс. человек и рабочие металлообрабатывающей промышленности - почти 16 тыс. человек.