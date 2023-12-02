Москвичей призвали не выходить на лед на водоемах

В столичном комплексе городского хозяйства предупредили, что лед еще тонкий и не способен выдержать вес человека или животного

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали не выходить на лед на водоемах из-за того, что он еще слишком тонкий, и существует опасность провалиться в воду. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Хрупкий и ненадежный: на столичных водоемах появился первый лед. Он может показаться крепким, но на самом деле этот лед еще очень тонкий и не способен выдержать вес человека и даже животного. <…> Помните: выход на лед опасен для жизни. Берегите себя и обязательно проведите беседу с детьми о правилах безопасности у водоемов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Москве-реке лед либо полностью отсутствует, либо его толщина не больше 6 см. На внутренних водоемах толщина льда составляет от 5 до 15 см. Толщина льда на реке Десне и прудах на территории ТиНАО - 10-12 см.

Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде.

"Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 112", - добавляется в сообщении.