Премьер Непала призвал развитые страны делиться ресурсами для борьбы с изменением климата

Пушпа Камал Дахал отметил, что вклад страны "в мировые выбросы стремится к нулю"

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, который также известен под политическим псевдонимом Прачанда (Грозный), призвал экономически развитые страны мира делиться с развивающимися государствами финансами и технологиями для борьбы с климатическими изменениями.

"Наименее развитые страны особенно уязвимы перед лицом изменения климата и отчаянно нуждаются в финансовой и технологической поддержке. Мы призываем экономически развитые страны, международное сообщество делиться ресурсами и технологиями с наименее развитыми государствами для борьбы с этими изменениями", - сказал премьер, выступая на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Прачанда добавил, что в мире сегодня идет война против природы, против человечности. "Мы ведем войну сами с собой, с будущими поколениями для удовлетворения сиюминутных эгоистичных интересов", - сказал он.

"Непал стал жертвой негативного воздействия изменения климата. Это несмотря на то, что наш вклад в мировые выбросы стремится к нулю", - подчеркнул Прачанда. Он указал, что Непал страдает от вызванных климатическими изменениями бедствий, таких как оползни, наводнения, массовое таяние ледников, высыхание ледниковых озер.