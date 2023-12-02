В Москве установили около 19 тыс. опор освещения во дворах и у соцобъектов в 2023 году

По словам мэра столицы Сергея Собянина, в новых опорах освещения используются светодиодные светильники с теплым белым светом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Всего около 19 тыс. опор освещения установили во дворах и около социальных объектов в Москве в этом году. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Установили в этом году около 19 тыс. опор освещения во дворах жилых домов и около соцобъектов. Больше 3,3 тыс. опор появилось на территориях школ, детских садов и медучреждений, еще свыше 15,5 тыс. установили во дворах, на спортивных и детских площадках. Для нас важно, чтобы горожане чувствовали себя комфортно", - написал Собянин.

По его словам, в новых опорах освещения используются светодиодные светильники с теплым белым светом. Они в несколько раз долговечнее натриевых и галогеновых, экономят электроэнергию, а теплый свет гораздо приятнее глазу.

В ранее установленных опорах специалисты меняют светильники на светодиодные, когда они выходят из строя или истекает срок эксплуатации. В 2023 году в Москве заменили около 6,5 тыс. светильников наружного освещения на энергоэффективные, добавил мэр.