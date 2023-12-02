В Москве на дорогах заработали шесть новых выделенных полос

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки пути до трех раз быстрее

МОСКВА. 2 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы открыли на дорогах еще шесть новых выделенных полос, всего их было введено в городе более 3 км. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы открыли еще шесть выделенных полос 2 декабря. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки пути до трех раз быстрее, что сэкономит время пассажиров. Кроме того, на таких участках в среднем на 25% снижается аварийность. Мы продолжаем развивать инфраструктуру для стабильной работы наземного городского транспорта", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, уже введено более 3 км выделенок, по которым проезжают 37 маршрутов наземного транспорта.