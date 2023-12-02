В Москве Центр обеспечения мобильности пассажиров разработал более 300 маршрутов

Заместитель мэра Максим Ликсутов отметил, что специалисты ЦОМП сопровождают людей до музеев, культурных центров и социальных учреждений

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в Москве помогают более чем на 300 маршрутах, разработанных за 10 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"10 лет в метро работает Центр обеспечения мобильности пассажиров. Инспекторы оказывают услуги по максимально безопасному и комфортному сопровождению людей, которым сложно передвигаться самостоятельно. За это время мы разработали для них более 300 маршрутов. Мы продолжаем создавать безбарьерную среду и делаем транспорт доступным для каждого", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, специалисты ЦОМП сопровождают пассажиров до музеев, культурных центров и социальных учреждений. Самые популярные маршруты сопровождения: инклюзивный контакт-центр "Теплый контакт", "Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС", Российская государственная библиотека для слепых.