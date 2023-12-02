В Челябинской области ограничили движение на трассе М-5 "Урал"

Меры связаны с метелью, снегом, плохой видимостью и гололедом

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта ограничили на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области из-за метели, снега, плохой видимости и гололеда. Об этом сообщили в управлении дорог "Южный Урал".

"В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (выпадение осадков в виде снега, ограничение видимости, метели, порывы ветра до 16 м/с, гололедные явления) 2 декабря вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы 1 548-й - 1 871-й км автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань- Пенза - Самара - Уфа - Челябинск", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, снять ограничения планируется 3 декабря. При этом время может быть изменено из-за продолжения действия неблагоприятных погодных условий.