В Индии открылась фотовыставка об истории строительства АЭС "Куданкулам" при содействии РФ

Мероприятие посетили более 100 человек, в число которых вошли представители атомной промышленности Индии, ученые, инженеры, общественные деятели, политики, журналисты

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная истории сооружения на юге Индии АЭС "Куданкулам" при содействии России, открылась в Русском доме в Мумбаи. Как сообщила корреспонденту ТАСС директор Русского дома в экономической столице Индии Елена Ремизова, экспозиция приурочена к 35-летию сотрудничества России и Индии в области мирного атома.

"Этой выставкой мы отметили 35-ю годовщину сотрудничества наших стран в этой важной сфере. В ноябре 1988 года СССР и Индия подписали соглашение о строительстве атомной станции "Куданкулам". Мы представили 25 фотографий, которые были предоставлены АО "Атомстройэкспорт", которое входит в состав Росатома", - рассказала Ремизова.

Она добавила, что на фото представлены все этапы строительства станции - от начала работ до современного состояния. АЭС "Куданкулам" сооружается при поддержке Росатома, первый и второй блоки этой станции уже введены в эксплуатацию. Сейчас идет строительство третьего, четвертого, пятого и шестого энергоблоков.

Мероприятие посетили более 100 человек, в число которых вошли представители атомной промышленности Индии, ученые, инженеры, общественные деятели, политики, журналисты. Перед собравшимися выступил председатель Национального центра научных коммуникаций, доктор Атрайил Путханаил Джаяраман. "Сегодня Росатом является одним из мировых лидеров по разработке уникальных и безопасных технологий. Система замкнутого цикла, которая внедрена на Белоярской АЭС, не имеет аналогов в мире. Эта технология также решает вопрос утилизации ядерных отходов, так как реактор работает на переработанном топливе классических атомных станций", - рассказал доктор Джаяраман.

"Мы рады, что советские и российские технологии были положены в основу позитивного технологического роста и развития Индии, который мы наблюдаем сейчас", - отметила Ремизова. Она добавила, что в рамках мероприятия был показан документальный фильм Оливера Стоуна "Атомная энергетика сегодня" (Nuclear Now, 2022), который демонстрировался в Индии впервые.