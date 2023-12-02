В Пекине в посольстве РФ прошел показ фильма о неформальной дипломатии

Посол РФ Игорь Моргулов отметил, что "история отношений между российскими и китайскими дипломатами - это тот пример, который может многому научить"

ПЕКИН, 2 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Показ и обсуждение документального фильма о малоизвестных страницах дипломатических контактов Москвы и Пекина состоялись в посольстве РФ в китайской столице. Лента китайских документалистов рассказала российским ветеранам дипломатической службы и молодым дипломатам о "киноканале", "банной дипломатии" и других необычных способах поддержания дипломатического общения в тот период прошлого века, когда постепенно продвигалась нормализация отношений между двумя странами.

"Лента показывает, как все это доставалось, какой ценой, как на практике наши отношения выстраивались в 70-е, 80-е и 90-е годы. Поэтому мы пригласили и нашу молодежь на эту встречу", - сказал корреспонденту ТАСС посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. В выступлениях членов неформального "клуба старых друзей", по его словам, прозвучал очень важный тезис о том, что даже в период, когда двусторонние связи были не в лучшей форме, сохранялись важные контакты на человеческом уровне, позволявшие в сложных условиях продолжать диалог, искать пути решения серьезных проблем.

"Мне кажется, нетрудно, что называется, перекинуть мостик к сегодняшней ситуации, когда, к сожалению, мы часто видим, что наши западные партнеры не готовы к нормальному, взаимоуважительному, заинтересованному разговору для поиска решения имеющихся проблем", - сказал Моргулов. Он добавил, что "история отношений между российскими и китайскими дипломатами - это тот пример, который может многому научить".

"У нас есть совет при Российско-Китайском комитете мира, дружбы и развития, в который входят старые друзья по дипломатической работе. Совет, или клуб, носит неформальный характер, у него нет устава, нет членских взносов, только клубные значки, это такое неформальное объединение", - отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов, принимавший участие в 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.

Отношения между государствами, по его словам, могут быть разными, но отношения между теми, кто представляет эти государства в повседневном практическом общении, "должны быть разумными и достойными, чего мы с нашими китайскими коллегами, собственно говоря, всегда и старались придерживаться".

Привнесение простых человеческих тем, разговоров о семьях, детях и внуках в дипломатическое общение, своего рода сочетание и того, и другого, можно определить как "формальная неформальность" или, наоборот, "неформальная формальность", "но добавленная стоимость от такого общения, безусловно, возникает", считает Денисов. В будущем году, поделился он, есть идея привезти в Китай российских ветеранов дипломатических отношений с КНР, провести серию встреч с коллегами, с китайскими дипломатами-ветеранами.