Министр юстиции дал старт Всероссийскому правовому диктанту

В пресс-службе АЮР сообщили, что пользователям будут доступны версии на английском, китайском, португальском, арабском и испанском языках

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко объявил о старте VII Всероссийского правового (юридического) диктанта, передает корреспондент ТАСС из Колонного зала Дома союзов.

В рамках торжественной церемонии награждения лауреатов премии "Юрист года" в запуске диктанта приняли участие председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, сопредседатель АЮР Владимир Плигин, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ректор Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев.

Диктант продлится до 12 декабря. Принять участие в проекте Ассоциации юристов России можно бесплатно на сайте "Юрдиктант.рф". Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Тест состоит из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут. Предусмотрены два уровня сложности: "Базовый" и "Профессиональный".

Как рассказали в пресс-службе АЮР, пользователям будет доступен не только русский язык, будут версии и на английском, китайском, португальском, арабском и испанском языках. "Участники смогут выбрать базовый или профессиональный уровень сложности. Кроме того, известные юристы, государственные и общественные деятели зададут участникам специальные вопросы в формате видео", - сказали в АЮР.

В 2022 году количество участников правового диктанта стало рекордным - его написали 1 055 966 граждан, проживающих в России и за рубежом. Диктант написали во всех субъектах Российской Федерации, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, тест прошли соотечественники из 164 стран. Среди них наибольшую активность проявили участники из Абхазии, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. Впервые приняли участие в акции представители Лаоса и Ватикана. Самыми активными регионами - участниками диктанта стали Башкирия, Краснодарский и Пермский края, Ульяновская область.В 2022 году количество участников правового диктанта стало рекордным - его написали 1

По завершении теста каждый участник сможет скачать сертификат о прохождении юридического диктанта с персональным результатом. 13 декабря 2023 года на официальной платформе будут размещены информационные материалы с правильными ответами.