В Республике Алтай состоялось официальное открытие курорта "Манжерок"

На церемонии открытия, в частности, состоялось шоу дронов "Легенда о создании Алтая"

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 2 декабря. /ТАСС/. Официальное открытие курорта Сбера "Манжерок" состоялось в Республике Алтай. Праздничная программа, посвященная открытию, завершилась салютом, передает корреспондент ТАСС.

"Я хочу от всей души и от всей нашей команды, команды Сбера, от всей команды "Манжерока" поприветствовать вас здесь и сказать вам огромное спасибо за то, что вы сегодня с нами. Ради вас, ради ваших счастливых лиц огромная команда трудится здесь день и ночь. И, наконец, сегодня здесь случился этот день, когда мы открываем первую часть нашего курорта "Манжерок". Мы хотим сделать [курорт] первым выбором для жителей России вне зависимости от территории проживания: от Дальнего Востока до западных границ нашей страны", - сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф на мероприятии.

Одной из составляющих открытия курорта стала концертная программа, в рамках которой выступили народный артист Российской Федерации Олег Газманов и группа Filatov&Karas.

На церемонии открытия также состоялось шоу дронов "Легенда о создании Алтая". В ночном небе дроны формировали композиции и абстрактные рисунки. "Легенда о создании Алтая" повествует о решении бога превзойти себя и создать настоящее райское место на Земле. Обратившись к Оленю, Соколу и Кедру, бог поручил им найти для себя лучшее место и показать его. Они встретились в одном месте, где каждому из них было вольно и комфортно. Там и сотворил бог "Золотой край" - Алтай.

В преддверии открытия в "Манжероке" появилась новая локация - променад "Ледовые скульптуры". Для его создания провели первый фестиваль-конкурс ледяных скульптур, в котором приняли участие скульпторы-художники со всей России. Для создания локации доставили лед из промерзших озер Кош-Агачского района Республики Алтай. Команда ледорубов в составе 20 человек привезла для конкурса 200 тонн льда. Работа продолжается и сейчас, они заготавливают лед для строительства ледяного дворца, который откроется в парке курорта в конце декабря.

О развитии курорта

Курорт Сбера "Манжерок" находится в Республике Алтай. Это круглогодичный курорт, расположенный у подножия горы Малая Синюха, в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. По итогам 2022 года курорт посетили более 520 тыс. человек. По словам министра туризма региона Эрчима Сарбашева, число посетителей всесезонного курорта увеличится на 20% предстоящей зимой. Количество горнолыжных трасс вырастет с 23 до 28, а их протяженность - с 22 до 30 км.

В "Манжероке" работает вся необходимая инфраструктура для организации отдыха круглый год: с июня этого года гостям курорта доступен отдых в пятизвездочном отеле на 304 номера, один из самых больших спа-комплексов в стране, двухуровневый детский развлекательный центр, пункты проката с 1,5 тыс. комплектов горнолыжного снаряжения, а также современные ски-сервисы для комплексной подготовки оборудования для катания.

По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, в 2023 году курорт "Манжерок" получил престижную премию "Горы России", участие в которой принимали более 300 представителей индустрии со всей страны. В этот раз курорт получил эту награду в двух номинациях: как лучший горнолыжный отель в России и как курорт - драйвер устойчивого развития региона.

По словам заместителя председателя правления Сбера Станислава Кузнецова, возможность реализации инвестиционных проектов рассматривается многими компаниями. В ближайшее время Сбер планирует построить еще два пятизвездочных отеля на территории курорта.