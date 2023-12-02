Путин поприветствовал лауреатов премии "Юрист года - 2023"

Президент РФ отметил, что российские юристы продолжат оказывать помощь участникам СВО и их семьям

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие лауреатам премии "Юрист года - 2023" и выразил уверенность в том, что российские юристы и впредь не оставят без помощи участников специальной военной операции и членов их семей.

"Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей, уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, хранить твердую приверженность лучшим профессиональным традициям", - говорится в телеграмме.

Президент отметил роль юридического сообщества в деле защиты конституционных прав и свобод граждан, отстаивания верховенства закона, укрепления российской государственности. По его мнению, без юридической поддержки и сопровождения невозможно представить деятельность бизнес-структур, социальной сферы, общественных организаций.

3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста, профессиональный праздник, установленный указом президента РФ от 4 февраля 2008 года. Высшей юридической премией РФ является премия "Юрист года", учрежденная указом президента от 8 октября 2009 года. Она присуждается ежегодно Ассоциацией юристов России за заслуги в "формировании правового государства, укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан". Всего с 2009 года премии во всех номинациях были удостоены более 80 человек. Ее первым лауреатом стал один из разработчиков Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ доктор юридических наук Сергей Алексеев.