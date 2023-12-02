На трассе в Свердловской области ограничили движение грузового и пассажирского транспорта

По данным регионального ГИБДД, их снимут после приведения дорог в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта ввели на автодороге Екатеринбург - Реж - Алапаевск в Свердловской области с 20-го по 29-й км и с 53-го по 83-й км. Это связано с неудовлетворительными дорожными и погодными условиями, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Госавтоинспекция сообщает о введении частичных ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге регионального значения Екатеринбург - Реж - Алапаевск Березовского района с 20-го км по 29-й км, в связи с неудовлетворительными погодными и дорожными условиями. С 53-го по 83-й км в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, ограничения снимут после приведения дорог в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения.

Ранее в пресс-службе регионального ГИБДД сообщали, что на большей части территории региона идет снег. Сотрудники Госавтоинспекции региона приступили к усиленному несению службы из-за погодных и дорожных условий.