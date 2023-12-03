В Якутии зафиксировали температуру минус 45 градусов и ниже

Самой холодной точкой региона стал Оймякон

ТАСС, 3 декабря. Температура минус 45 градусов и ниже зафиксирована на 16 пунктах наблюдения Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

По данным Якутского УГМС на 09:00 (03:00 мск), температура воздуха минус 45 градусов и ниже зафиксирована на наблюдательных пунктах: Оймякон (минус 52 градуса), Батамай, Бердигестях, Ытык-Кюель, Бестяхская Звероферма (минус 49 градусов), Хабардино (минус 48 градусов), Намцы, Усть-Мома (минус 47 градусов), Батагай, Чурапча, Нюрба, Крест-Хальджай, Жилинда (минус 46 градусов), Жиганск, Верхоянск, Усть-Нера (минус 45 градусов).

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что в ближайшие дни большую часть россиян ожидает аномально холодная погода. В частности, в Якутии морозы ожидаются до минус 54 градусов.