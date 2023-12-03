В Москве ожидаются сильный снег, метель и до минус 7 градусов

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, сильный снег, метель, гололедица, снежные заносы и температура воздуха до минус 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 5 до минус 7 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов. Ветер восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/ с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от минус 4 до минус 9 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов.