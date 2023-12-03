Дипломаты РФ почтили в Китае память советских воинов в День Неизвестного солдата

Мероприятие прошло в городе Шэньян

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты и представители китайских властей возложили в КНР цветы к памятнику бойцам Красной армии, могилам советских солдат и офицеров, павших в борьбе с японскими захватчиками. Мероприятие прошло в городе Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин).

Память героев почтили консул-советник генконсульства РФ в Шэньяне Антон Горелов, глава представительства Министерства обороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы) в Китае Андрей Кисенко, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева, представители местных властей, сотрудники российской дипмиссии и проживающие в стране соотечественники.

"Ведется постоянная работа по установлению сведений о воинах, погибших и захороненных в Китае, - заявил Андрей Кисенко. - На протяжении последних лет ежегодно устанавливалось до тысячи новых имен. В этом году установлено более 2,3 тыс. фамилий солдат и офицеров, считавшихся неизвестными".

Как он уточнил, по-прежнему остаются не выясненными имена более 400 защитников Отечества, павших в 1945 году при освобождении Северо-Восточного Китая. "Вместе с тем количество российских воинов, погибших в русско-японской войне (1904-1905), измеряется тысячами. Работа по установлению имен не прекращается", - добавил руководитель представительства Минобороны.

День Неизвестного солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России и за ее пределами, чьи имена не установлены. Именно в этот день - 3 декабря 1966 года - в ознаменование 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой прах безымянного бойца был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стен московского Кремля в Александровском саду.