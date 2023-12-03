Продажи книг Генри Киссинджера в России выросли после его смерти в 3,4 раза

В сети книжных магазинов "Читай-город" рассказали, что зафиксировали рост продаж книг бывшего госсекретаря США в два раза на следующий день после новости о его смерти

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Интерес россиян к бумажным книгам бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера после его смерти вырос в два раза, среди цифровых книг популярность увеличилась в 3,4 раза. Такие данные ТАСС привели в книжном сервисе "Литрес" и сети магазинов "Читай-город", проанализировавших статистику продаж.

29 ноября организация Kissinger Associates сообщила, что Киссинджер умер в возрасте 100 лет.

"За один день, 30 ноября, интерес к его книгам на "Литрес" вырос в 3,4 раза. В целом рост интереса к книгам Киссинджера наблюдается с 2022 года. В 2022 года продажи выросли в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом, а в январе-ноябре 2023 года - на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали представители "Литрес".

Наиболее популярной книгой Киссинджера в 2023 году стала "Мировой порядок" в аудиоформате, сообщили в "Литрес". Эта книга входит в топ-10 самых продаваемых книг в жанре "политология". На втором месте - ее электронная версия, на третьем - "Дипломатия".

В сети книжных магазинов "Читай-город" сообщили, что зафиксировали рост продаж книг Киссинджера в два раза на следующий день после новости о его смерти. Кроме того, в интернет-магазине "Читай-город" книги автора "О Китае", "Кризис" и "Искусственный разум и новая эра человечества" попали в раздел "Лучшие продажи" через два дня после новости о смерти политика.

27 мая 2023 года американскому политическому и государственному деятелю исполнилось 100 лет. Киссинджер неоднократно приезжал в Россию. Он считал, что "к России нужно относиться как к важному элементу в новой системе глобального равновесия" и что "баланс между Россией и США укрепит стабильность в мире". Неоднократно высказывал мнение, что Вашингтону необходимо "признать гегемонию России" в бывших советских республиках от Белоруссии до Казахстана.