В Свердловской области выпало 10 см снега за ночь

Последствия снегопада ликвидируют 300 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. В Свердловской области выпало 10 см снега во время снегопада минувшей ночью. Дорожные службы работают в усиленном режиме, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Как сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области, минувшей ночью на территории региона прошел обильный снегопад. Выпало до 10 см снега. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Последствия снегопада на региональных дорогах ликвидируют 300 единиц техники: 218 комбинированных дорожных машин, 44 автомобиля с отвалом, 17 автогрейдеров, 21 единица другой техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обработки дорожного полотна использовано 8 тыс. тонн пескосоляной смеси.

"Управление автодорог в онлайн режиме направляет подрядном организациям предписания о необходимости вывода дополнительной техники на участки с неблагоприятными погодными и дорожными условиями. Благодаря этому механизму, в частности, было оперативно восстановлено движение на участке автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск", - добавили в департаменте.