Володин поздравил юристов с профессиональным праздником

По словам председателя Госдумы, юристы вносят вклад в защиту прав и свобод граждан

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Юристы вносят вклад в защиту конституционных прав и свобод граждан. Об этом говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина с Днем юриста, размещенном на сайте палаты парламента.

"Поздравляю с Днем юриста. Юристы вносят вклад в защиту конституционных прав и свобод граждан. Многое делают для совершенствования законодательства, содействуют укреплению государственности", - отметил Володин.

От профессионализма, компетентности, принципиальности юристов во многом зависит "устойчивость и эффективность правовой системы" страны, добавил он. "Желаю успехов и всего наилучшего", - заключил спикер Госдумы.

3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста, профессиональный праздник, установленный указом президента РФ от 4 февраля 2008 года.