Путин поздравил Магаданскую область с 70-летием

Президент отметил, что регион обладает огромным потенциалом развития и возможностями для привлечения инвестиций

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Магаданская область обладает огромным потенциалом развития и хорошими возможностями для привлечения инвестиций, говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина, посвященной 70-летию образования региона. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Сегодня Магаданская область обладает огромным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения серьезных инвестиций. И потому отрадно, что в последние годы здесь реализуются крупные проекты в добывающей отрасли, АПК, строятся новые школы, больницы, центры культуры, спортивно-оздоровительные комплексы. Многое делается для сбережения самобытных традиций и обычаев народов, издревле живущих на этой земле", - говорится в телеграмме.

По словам главы государства, многие поколения жителей Колымского края внесли значимый вклад в освоение его уникальных природных ресурсов, укрепление экономики, создание социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры. Президент отметил стойкость и мужество жителей региона в годы Великой Отечественной войны и напомнил, что в знак благодарности труженикам тыла в 2021 году Магадану было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

"Убежден, что инициатива, целеустремленность, искренняя любовь к родному краю и впредь будут помогать вам в работе, в решении масштабных задач на благо Магаданской области и всей России", - заключил президент, пожелав жителям Магаданской области успехов и всего самого доброго.