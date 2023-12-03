В Британии на аукцион выставили кимоно из штор королевских дворцов

Как сообщила газета Daily Mail, вырученные средства направят, в частности, на развитие традиционных ремесел

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Кимоно, сшитые из пожертвованных королем Карлом III благотворителям винтажных штор из Букингемского дворца и Виндзорского замка, выставлены на начавшийся в воскресенье в Великобритании онлайн-аукцион. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Занавески с розово-бирюзовыми, дамасскими оранжевыми и делфтскими синими цветочными узорами, украшавшие личные покои королевской семьи при Елизавете II (1926-2022), превратились по инициативе монарха Карла III в кимоно.

По словам представителя благотворительной организации The Prince's Foundation Жаклин Фаррелл, "подобное использование штор было во многом идеей короля", который дал ткани вторую жизнь. Она выразила надежду, что этот проект "продемонстрирует, что можно сделать с винтажными материалами с точки зрения повторного использования и переработки".

Торги продлятся до вечера пятницы. Вырученные средства будут направлены, в частности, на развитие традиционных ремесел.

Карл III взошел на британский трон 8 сентября 2022 года после смерти Елизаветы II. Церемония его коронации состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.