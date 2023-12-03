Участники V Всемирного медиасаммита приняли заявление о борьбе с фейками

Они также договорились сотрудничать в области передовых медиатехнологий

ГУАНЧЖОУ /Китай/, 3 декабря. /ТАСС/. Участники V Всемирного медиасаммита, который проходит в Гуанчжоу (Южный Китай), приняли совместное заявление о борьбе с дезинформацией.

"Мы должны публиковать для нашей аудитории объективную, полную и непредвзятую информацию, при этом противостоя слухам и предрассудкам", - говорится в документе.

Участники саммита также договорились сотрудничать в области передовых медиатехнологий.

Организатором саммита выступает китайское информационное агентство Xinhua. В мероприятии принимают участие представители 197 СМИ из 101 страны.

Первый Всемирный медиасаммит состоялся в 2009 году в Пекине, следующий по инициативе ТАСС прошел в 2012 году в Москве, третий саммит проводился в 2016 году в Дохе, четвертый проходил в 2021 году в онлайн-формате. ТАСС входит в президиум саммита.