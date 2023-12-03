В Крыму более 3 тыс. поваленных деревьев убрали после шторма

В ликвидации последствий задействовано около 2,5 тыс. человек и 250 единиц техники

ТАСС, 3 декабря. Аварийные бригады работают на улицах и дорогах Республики Крым, продолжая ликвидировать последствия шторма. Уже убрано более 3 тыс. деревьев. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.

"Всего зафиксировано порядка 3,4 тыс. случаев падений деревьев на территории Республики Крым. На данный момент спецслужбами убрано 3 095 деревьев", - говорится в сообщении.

По словам министра, еще более 300 деревьев, поваленных в Крыму в ходе самого мощного за всю историю наблюдений шторма, предстоит убрать.

Уточнятся, что всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано около 2,5 тыс. человек и 250 единиц техники.