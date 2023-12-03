В МЧС предупредили о сильном снеге и гололедице в нескольких регионах ЦФО

Речь идет о Рязанской, Тверской, Владимирской и Тамбовской областях

ТАСС, 3 декабря. Сильный снег с порывами ветра до 18 м/с и гололедица ожидаются в нескольких регионах Центрального федерального округа, в том числе в Рязанской, Тверской, Владимирской, Тамбовской областях. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений МЧС.

"Днем 3 декабря с сохранением ночью 4 декабря на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде снега, местами сильного, мокрого снега, ледяной дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, метель, ухудшение видимости в осадках, усиление восточного ветра порывами до 13-18 м/с", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, отметив, что на дорогах снежные заносы и гололедица.

Спасатели в Тамбовской области также предупреждают о гололедице на дорогах в понедельник. "4 декабря на территории Тамбовской области ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, гололед, на дорогах гололедица", - отметили в ГУ МЧС по региону.

Неблагоприятные погодные условия со снегопадами прогнозируются также в Тверской и Владимирской областях. "По сообщению ФГБУ "Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 12:00 до 22:00 3 декабря в южных районах Тверской области ожидается сильный снег", - говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по региону.