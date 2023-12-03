В Нижнем Новгороде установили мировой рекорд, замкнув хоровод вокруг чаши стадиона

Все участники были в кокошниках, а сама акция приурочена к годовщине официального объявления России хозяйкой чемпионата мира по футболу в 2018 году

ТАСС, 3 декабря. Жители Нижегородской области установили мировой рекорд по самому массовому хороводу вокруг футбольного поля в кокошниках. Об этом сообщил гендиректор футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

"Впервые в истории большой дружный хоровод замкнул кольцом чашу стадиона чемпионата мира. В одной связке были 723 человека (зафиксированное максимальное число)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все участники хоровода были в кокошниках, а сама акция была приурочена к годовщине официального объявления России хозяйкой чемпионата мира по футболу в 2018 году. "Этой акцией мы вспомнили чемпионат мира 2018 года. Именно 2 декабря 2010 года на весь мир было объявлено, что Россия будет хозяйкой соревнований", - отметил Мелик-Гусейнов.

В Telegram-канале клуба "Пари Нижний Новгород" отмечается, что для фиксации рекорда в город приехала служба протокола Книги мировых рекордов, а по периметру стадиона были расставлены видеокамеры.