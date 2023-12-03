В Сочи спасатели помогли женщине выйти из Навалишенской пещеры

Сотрудники МЧС обнаружили туристку и довезли до города

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спасатели МЧС России помогли женщине выбраться из Навалишенской пещеры, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Сочи местная жительница вчера отправилась в Навалишенскую пещеру и в назначенное время на поверхность не вышла. Об этом в МЧС России сообщила ее подруга. Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России спустились в первый зал пещеры и увидели личные вещи спелеолога. На звуковые сигналы женщина откликнулась", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сотрудники ведомства обнаружили туристку, помогли выйти наружу и довезли до города.

Навалишенская пещера расположена на правом берегу каньона реки Кудепсты на высоте около 100 м от уровня воды. Она открыта в 1936 году М. З. Паничкиной. С этого времени в ней периодически работают ученые.