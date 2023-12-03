В Нижнем Новгороде собранные в День белого цветка деньги направят семьям участников СВО

Всего в акции принимают участие более 30 регионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Средства, которые соберут на благотворительном празднике День белого цветка в Нижегородской области, направят на помощь семьям участников специальной военной операции, сообщил журналистам губернатор Глеб Никитин.

Праздник проходит 3 декабря в культурном центре "Рекорд", его организовали фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и Всемирный русский народный собор по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия при поддержке правительства региона.

"В прошлом году мы первый раз провели эту акцию и средства пошли на помощь больным детям с онкологическими заболеваниями, сейчас те средства, которые будут собраны, пойдут на помощь семьям участников специальной военной операции", - сказал Никитин.

От отметил, что нижегородская земля всегда славилась традициями благотворительности и привел в пример нижегородское ополчение. "Которое тоже не ограничивалось исключительно сбором людей, но еще и обеспечивало сбор средств на организацию похода для спасения Москвы", - напомнил Никитин.

"Огромным событием для всей России стало возрождение традиции благотворительного праздника День белого цветка. Возродилась традиция спустя 100 лет [в 2011 году] после ее появления. Сейчас уже география праздника очень расширилась, более 30 регионов принимают участие, за последние 12 лет собраны большие суммы на благотворительные цели", - отметила глава фонда ЕСПО Анна Громова.

День белого цветка

Праздник пришел в Россию после присоединения к международной Лиге борьбы с туберкулезом в 1910 году. А уже через год белые цветы наполнили улицы России на благотворительных ярмарках. С 2015 года фонд ЕСПО является одним из организаторов праздника и участников благотворительной ярмарки и предлагает гостям за пожертвования приобрести издания Научной библиотеки "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества"

В Нижнем Новгороде в празднике принимают участие воспитанники школ, православных гимназий и детских школ искусств. Дети подготовили поделки, средства от продажи которых будут направлены в нижегородский фонд "Защитник Отечества". В области мероприятие проводится во второй раз - возобновление традиции, заложенной еще царской семьей в 1911 году, состоялось осенью 2022 года.

Выставки в "Рекорде"

В культурном центре "Рекорд" также в 3 декабря открылась передвижная стендовая выставка "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь", созданная коллективом фонда и Институтом всеобщей истории РАН. Она рассказывает о жизни, подвижнической деятельности и духовном подвиге врача-епископа Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого - святителя Русской православной церкви.

Выставка впервые открылась в Ташкенте в рамках конференции, посвященной 100-летию архиерейской хиротонии святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), а затем экспонировалась в Перми, Красноярске, Московской области, Екатеринбурге.

Здесь же представили выставку "Святой благоверный князь Александр Невский - небесный покровитель русских императоров". Экспозиция посвящена истории почитания князя. Выставка экспонировалась в 2021-2022 годы в Московской, Брянской, Тульской и Свердловской областях - регионах-участниках федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут". В 2023 году выставка экспонировалась в Московском государственном институте международных отношений и Московской государственной консерватории.