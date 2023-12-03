В Петербурге у монумента "Мать-Родина" открылся постоянный молодежный Пост №1

Первый караул уже заступил на пост

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Постоянно действующий молодежный Пост №1 открылся в Петербурге у монумента "Мать-Родина" на мемориальном Пискаревском кладбище. Первый караул заступил на пост 3 декабря, в День неизвестного солдата, сообщили журналистам в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

"Однозначно верное решение. Помню, как несколько лет назад, когда я еще был вице-губернатором, с такой инициативой обратились наши ветераны. Не поддержать идею о постоянном карауле мы с городским правительством не могли. Память о Великой Отечественной войне - камертон русской силы и нашего единства. Потому чтить героев страны мы должны всегда, а не в особые даты", - приводит пресс-служба слова председателя петербургского парламента Александра Бельского.

Открытие Поста №1 сопровождалось торжественным митингом. По окончании торжественной церемонии прошло возложение цветов к Вечному огню и монументу "Мать-Родина".

В пресс-службе напомнили, что традиция постоянно действующих молодежных караулов у Вечного огня зародилась в городе-герое Волгограде в 1965 году. К концу 1980-х годов в стране зарегистрировали 138 постоянно действующих постов воинской Славы.