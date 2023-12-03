В Ульяновской области за сутки заблокировали 10 ресурсов с фейками о терактах в школах

Аналогичные ситуации также произошли в других регионах

ТАСС, 3 декабря. Власти Ульяновской области обратились в правоохранительные органы с требованием пресечь распространение фейковых сообщений об угрозах в адрес школьников. За сутки заблокировали 10 интернет-ресурсов, распространяющих такую информацию, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"Правительство области обратилось в правоохранительные органы с требованием пресечь распространение фейковых сообщений об угрозах в адрес наших детей, найти преступников и привлечь их к ответственности", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, сообщения о планируемых терактах в школах Ульяновска, информационно-психологические атаки на учеников и родителей стали поводом для срочного заседания регионального совета безопасности, в котором приняли участие представители ФСБ, УМВД, МЧС, Росгвардии. "За сутки преступники создали около 10 информационных ресурсов, призванных посеять панику и тревогу среди жителей Ульяновска, все они оперативно заблокированы. Работа по отслеживанию и блокировке вредоносных ресурсов будет продолжена", - сообщил Русских. Аналогичные примеры есть и в других регионах.

Губернатор добавил, что были выработаны решения по повышению безопасности. Он отметил, что жителям Ульяновской области, работникам образовательных учреждений следует сохранять спокойствие, но быть бдительными и соблюдать элементарные меры безопасности.