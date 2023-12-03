Монсон и Валуев спустились в крупнейшую шахту в ДНР "Комсомолец Донбасса"

Визит прошел в рамках съемок документального проекта "Просто жизнь"

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Депутат Государственной думы Николай Валуев и боец смешанных единоборств Джефф Монсон побывали в крупнейшей в Донецкой Народной Республике (ДНР) шахте "Комсомолец Донбасса" на глубине 628 м. Спуск проходил для съемок документального фильма, сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

"Заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной думы Николай Валуев и легендарный боец смешанных единоборств Джефф Монсон побывали на шахте "Комсомолец Донбасса", где пообщались с горняками и своими глазами посмотрели, как глубоко под землей добывают "черное золото", - говорится в сообщении.

Визит проходил в рамках съемок документального проекта "Просто жизнь" с Николаем Валуевым и Джеффом Монсоном. Гостям шахты удалось не только поговорить с шахтерами, но и собственноручно поработать отбойным молотком, спустившись под землю на 628 м.

"От каждого из вас, начиная от повара и до проходчика зависит общий результат. Мы увидели, какой у вас сплоченный коллектив, и нам доставило огромное удовольствие со всеми лично познакомиться. Прежде всего, всем шахтерам хочу пожелать, чтобы количество спусков было равно количеству подъемов. Сам работал в угольном регионе 5 лет, знаю. До сих пор там у меня огромное количество друзей. Сегодня у меня друзей добавилось еще. Тем более руководитель вашего предприятия - мой земляк", - цитирует пресс-служба слова Валуева.

Крупнейшее угледобывающее предприятие "Комсомолец Донбасса" введено в эксплуатацию в декабре 1980 года. В июне на шахте открыли новую лаву на 980 тыс. тонн угля. С 2014 года предприятие неоднократно подвергается обстрелам. В 2024 году шахта планирует добыть 100-миллионную тонну угля.