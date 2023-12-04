В Москве очистку дорог от снега ведут в круглосуточном режиме

По данным столичного комплекса городского хозяйства, в 01:00 мск приступили к механизированному прометанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Работы по очистке от снега улично-дорожной сети и тротуаров ведутся в Москве в круглосуточном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В 01:00 мск приступили к очередному механизированному прометанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков. В круглосуточном режиме проводятся работы по очистке от снега улично-дорожной сети и тротуаров, погрузке и вывозу снега", - говорится в публикации.