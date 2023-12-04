В Билибинском районе Чукотки прогнозируются морозы до 47 градусов

Это связано с Арктическим антициклоном, отметили в Чукотгидромете

ТАСС, 4 декабря. Морозы до 47 градусов ожидаются в Билибинском районе Чукотки из-за Арктического антициклона. Такая температура будет держаться в населенных пунктах района всю неделю, сообщила ТАСС руководитель Чукотгидромета София Давыдова.

"Морозную погоду принес на Чукотку гребень Арктического антициклона. Установилась малооблачная погода, которая привела к выхолаживанию земной поверхности. В ближайшую неделю такая погода сохранится в континентальной части Чукотки, в Билибинском районе ожидаются ночные температуры до минус 47 градусов. Затем ожидается повышение температуры воздуха", - рассказала Давыдова.

В управлении МЧС РФ по Чукотскому автономному округу сообщили ТАСС, что жителям континентальной части региона рекомендовано без особой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.