В Приморье зафиксировали рост интереса к школам ДВФУ у иностранных школьников

По словам проректора по международным отношениям вуза Евгения Власова, на 2024 год заявлено не менее 350 участников зимних и летних школ из стран АТР

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Число школьников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, приезжающих в Приморье по ознакомительным программам Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) за год увеличилось в 2,5 раза - до 270 человек. В следующем году вуз планирует набрать на зимние и летние школы для иностранцев не менее 350 человек, сообщил ТАСС проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.

"Международные летние и зимние школы ДВФУ привлекают большое внимание иностранцев - в этом году мы вернулись к доковидным показателям и приняли 270 гостей из стран Азии. Для сравнения - количество участников курсов в 2021 и 2022 годах не превышали порога в 100 человек. Также стоит отметить, что на следующий 2024 год уже заявлено не менее 350 участников зимних и летних школ из стран АТР", - сообщил проектор.

В этом году ДВФУ пользовался особой популярностью у граждан Китая, и, чтобы удовлетворить растущий спрос, университет открыл новый формат краткосрочных программ с гостевым маршрутом, на котором работают экскурсоводы со знанием китайского. "Программы летних и зимних школ построены под запросы разных целевых аудиторий. Например, один продукт ориентирован на школьников - слушателей курсов Центра русского языка и культуры (ЦРЯК) ДВФУ, которые живут за рубежом и учатся у нас онлайн. Сюда они приезжают вместе с родителями, чтобы посмотреть на будущее место учебы по программам высшего образования, а также, чтобы погрузиться в русскую культуру. Есть продукты для школьников, которые не являются слушателями курсов ЦРЯК, но которые хотят получать высшее образование в России", - разъяснил Власов, добавив, что еще один формат ориентирован на взрослую аудиторию - представителей организаций, с которыми сотрудничает вуз, родителей или коллег-преподавателей, которые хотели бы повысить свою квалификацию.

Содержание программы

"Если подробнее остановиться на программах для школьников, то нашей задачей выступает погружение ребят в русскоязычную среду. Первый день пребывания начинается с экскурсии по кампусу - будущие студенты с большим интересом знакомятся с инфраструктурой студенческого городка: учебными и гостиничными корпусами, спортивным комплексом, набережной кампуса. В рамках ориентационных сессий мы знакомим их с преподавательским составом и рассказываем о направлениях подготовки, условиях поступления и академических перспективах. Помимо интенсивов по русскому языку, наши специалисты предоставляют школьникам возможность познакомиться с культурой и историей России", - обозначил проректор.

Программы насыщены мастер-классами - от выпечки блинов и росписи матрешек до игры на деревянных ложках. Потенциальных абитуриентов водят на экскурсии по городу, объектам Владивостокской крепости, Миллионки - бывшему китайскому кварталу в центре Владивостока, подводной лодке С-56. Также школьники знакомятся с экспозициями Приморского океанариума и музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. В летних и зимних школах принимают участие и студенты ДВФУ, которые помогают гостям.

Более 60% участников летних и зимних школ становятся студентами ДВФУ. Сегодня в университете обучаются более 3,5 тыс. студентов из 89 стран, среди которых 1,5 тыс. - из Китайской Народной Республики. В ДВФУ готовят специалистов технического, инженерно-технологического, гуманитарного, естественно-научного, медицинского, педагогического, социально-экономического, математического и IT-профилей по 249 образовательным программам, имеющимся в 11 школах и институтах. Среди них популярностью у иностранцев пользуются программы по медицине, международным отношениям, экономике.