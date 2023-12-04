В Приморье восстановили движение на всех дорогах, ранее ограниченное из-за снегопадов

На проезжих частях региона работают 25 единиц специальной техники

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы восстановили проезд на всех дорогах Приморского края после непогоды, которая была на прошлой неделе, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Дорожники восстановили проезды на всех трассах региона, пострадавших ранее от непогоды. Проезд доступен всем видам транспорта. АО "Примавтодор" завершает работу по очистке трасс края от снежных наносов. В понедельник, 4 декабря, на проезжих частях региона работают 25 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.

Специалисты в постоянном режиме патрулируют дороги. Ведется расчистка русла реки Джигитовки на 88-м километре трассы Рудная Пристань - Терней.

На прошлой неделе из-за снегопадов было ограничено движение большегрузных машин на автодороге Артем - Находка - порт Восточный. Также был закрыт проезд по дороге Михайловка - Турий Рог - Кировка. Еще раньше в Тернейском округе был ограничен проезд на 108-м километре дороги Терней - Малая Кема из-за размыва объезда моста.