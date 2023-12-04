В Хабаровском крае из-за циклона ожидаются резкие перепады температур

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Циклон с территории западных регионов страны принесет сильный снег в Хабаровский край, а также резкие колебания температуры. В настоящее время температура превышает норму на 9-10 градусов, сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

На прошлой неделе температура воздуха в Хабаровском крае отмечалась на 5-6 градусов ниже нормы. Ночью на территории края фиксировали от минус 25 до минус 32 градусов. Холодная воздушная масса пришла со стороны Якутии, в основном она концентрировалась над южными и центральными районами. Днем температура держалась около минус 15 - минус 17 градусов.

"Сейчас становится теплее, в южных районах ожидается превышение нормы на 9-10 градусов. Самый теплый день будет 6 декабря, в Хабаровске ждут всего до 2 градусов мороза. Выбросу тепла способствует подходящий западный циклон", - сказала Брынцева. Температурной нормой для декабря в регионе считается минус 18 - минус 25 градусов ночью, минус 10 - минус 17 градусов днем в зависимости от района.

Погода в крае сменится 7 декабря, когда циклон начнет оказывать влияние на большую часть районов. Будет идти снег, местами сильный, особенно на побережье Татарского пролива. "Уже с 8 декабря последует заток холода. Будет примерно на 4 градуса ниже нормы. Ночью - в пределах 20-25 градусов мороза, днем - 15-20", - сказала Брынцева, уточнив, что такая температура будет держаться до середины месяца.